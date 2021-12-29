حملة تشجير ضمن موقع سد الروم بالسويداء

السويداء-سانا

أطلقت مديرية الزراعة بالسويداء اليوم حملة تشجير احتفالاً بالذكرى السبعين لعيد الشجرة وذلك ضمن أراض حراجية بمحيط موقع سد الروم تعرضت لتعديات على الأشجار.

وتتضمن الحملة التي أقيمت تحت شعار (الشجرة رئة الحياة) بمشاركة فعاليات أهلية ورسمية ومنظمات ونقابات وأطفال تشجير نحو 5 هكتارات بنحو 5 آلاف غرسة من السرو والصنوبر والسنديان والازدرخت.

وأشار مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا إلى أن الحملة تضاف إلى خطة التحريج التي تعمل المديرية على تنفيذها لهذا الموسم والبالغة نحو 1150 دونما وتشمل مواقع في هشة بريكة والقريا وغابة الأسد وذلك بما يسهم في زيادة المسطحات الخضراء.

من جهته ذكر رئيس دائرة الحراج بمديرية الزراعة المهندس أنس أبو فخر في تصريح مماثل أن الحملة بدأت اليوم بـ 1500 غرسة على أن تتواصل ضمن الموقع تماشياً مع تواصل تنفيذ خطة التحريج التي وصلت لغاية تاريخه إلى مساحة تقدر بنحو 120 دونما في موقع غابة الأسد.

حضر الفعالية محافظ السويداء نمير حبيب مخلوف و رئيس مجلس المحافظة رسمي العيسمي وعدد من المعنيين.

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