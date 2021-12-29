الحسكة-سانا

نفذ مجلس مدينة الحسكة اليوم حملة لإعادة تأهيل حديقة الثورة وسط مدينة الحسكة شملت زراعة أشجار وتنظيفاً وترحيلاً للأتربة.

وبين رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو في تصريح لمراسل سانا أن الحملة تأتي في إطار مبادرة الخير وتركز على إعادة تشجير حديقة الثورة لإعادة الغطاء الأخضر بعد أن تعرضت إلى اعتداء جائر خلال السنوات السابقة.

وأشار خاجو إلى أن نشاطات المجلس المنفذة ضمن مبادرة الخير خلال الفترة الماضية شملت تأهيل حديقة الشهداء وإعادة الحزام الأخضر الممتد من بداية شارع المحطة وسط مدينة الحسكة وصولاً إلى دولاب العويصي وحديقة الثورة التي يتم العمل عليها حالياً لافتاً إلى سعي المجلس لتعويض الأشجار ضمن الحدائق في مركز المدينة.

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