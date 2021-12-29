الصحة العالمية: خطورة متحورة أوميكرون لا تزال عالية جداً

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الخطورة التي تمثلها متحورة أوميكرون سريعة الانتشار لا تزال عالية جداً وذلك بعد أن قفزت أعداد الإصابات بكوفيد 19 بنسبة 11 بالمئة عالمياً الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمة قولها في تحديثها الأسبوعي للوضع الوبائي إن “أوميكرون وراء ارتفاع الإصابات في العديد من البلدان بما في ذلك تلك التي تجاوزت متحورة دلتا المهيمنة سابقاً” مضيفة إن “الخطورة المتعلقة بمتحورة أوميكرون الجديدة والمثيرة للقلق تبقى بشكل عام عالية جداً”.

وتابعت إن “الدلائل المتوافقة تظهر أن لأوميكرون ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بدلتا حيث شهدت العديد من البلدان زيادة سريعة في انتشار الإصابات ومن بينها بريطانيا والولايات المتحدة” مشيرة إلى أن “سرعة معدل نمو متحورة أوميكرون من المرجح أن تكون مزيجاً من القدرة على تفادي الجهاز المناعي وقابلية الانتقال المتزايدة ذاتياً”.

ورغم ذلك لفتت المنظمة إلى انخفاض الإصابات بنسبة 29 بالمئة في جنوب إفريقيا الدولة الأولى التي أبلغت عن المتحورة في الـ 24 من تشرين الثاني الماضي وقالت إن “البيانات المبكرة من بريطانيا وجنوب إفريقيا والدنمارك التي تملك حالياً أعلى معدلات الإصابات تشير إلى انخفاض حالات الاستشفاء لدى المصابين بأوميكرون مقارنة بدلتا”.

وكشفت المنظمة أنه في الأسبوع الماضي وعقب زيادة تدريجية منذ تشرين الأول ارتفع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عالمياً بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق في حين انخفضت الوفيات الجديدة بنسبة أربعة بالمئة و”هذا يوازي أقل بقليل من خمسة ملايين إصابة جديدة وأكثر من 44 ألف حالة وفاة” موضحة أنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

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