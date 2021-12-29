29 كانون الأول 1940- الطائرات الألمانية تقصف لندن بالقنابل الحارقة في الحرب العالمية الثانية

دمشق-سانا

1778 – الجيش البريطاني بقيادة أرشيبالد كامبل يحتل سافانا في جورجيا وذلك خلال حرب الاستقلال الأمريكية.

1786 – انعقاد جمعية الأعيان خلال الثورة الفرنسية.

1890 – وقوع مذبحة الركبة الجريحة التي قتل فيها ما لا يقل عن 150 من هنود اللاكوتا على يد الجيش الأمريكي.

1940 – الطائرات الألمانية تقصف لندن بالقنابل الحارقة ما أدى إلى مقتل ما يقارب 3600 بريطاني وذلك في الحرب العالمية الثانية.

1944 – صدور أول عدد من جريدة لوموند الفرنسية.

1989 – انتخاب فاتسلاف هافيل رئيساً لتشيكوسلوفاكيا.

1997 – هونغ كونغ تبدأ بقتل 1250000 دجاجة لوقف انتشار مرض إنفلونزا الطيور.

2001 – حريق كبير في الحي التاريخي وسط العاصمة البيروفية ليما يؤدي إلى مصرع 280 شخصا وإصابة آلاف آخرين.

من مواليد هذا اليوم..

1800 – تشارلز جوديير.. عالم كيمياء ومخترع أمريكي.

1808 – أندرو جونسون رئيس الولايات المتحدة السابع عشر.

1910 – رونالد كوس اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1991.

من وفيات هذا اليوم..

1170 – القديس توماس بيكيت أسقف كانتربيري.

1924 – كارل شبيتلر.. أديب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1919.

1986 – هارولد ماكميلان رئيس وزراء المملكة المتحدة.

أعياد ومناسبات..

يوم القديس توماس بيكيت.