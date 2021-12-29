29 كانون الأول 1940- الطائرات الألمانية تقصف لندن بالقنابل الحارقة في الحرب العالمية الثانية

دمشق-سانا
1778 – الجيش البريطاني بقيادة أرشيبالد كامبل يحتل سافانا في جورجيا وذلك خلال حرب الاستقلال الأمريكية.
1786 – انعقاد جمعية الأعيان خلال الثورة الفرنسية.
1890 – وقوع مذبحة الركبة الجريحة التي قتل فيها ما لا يقل عن 150 من هنود اللاكوتا على يد الجيش الأمريكي.
1940 – الطائرات الألمانية تقصف لندن بالقنابل الحارقة ما أدى إلى مقتل ما يقارب 3600 بريطاني وذلك في الحرب العالمية الثانية.
1944 – صدور أول عدد من جريدة لوموند الفرنسية.
1989 – انتخاب فاتسلاف هافيل رئيساً لتشيكوسلوفاكيا.
1997 – هونغ كونغ تبدأ بقتل 1250000 دجاجة لوقف انتشار مرض إنفلونزا الطيور.
2001 – حريق كبير في الحي التاريخي وسط العاصمة البيروفية ليما يؤدي إلى مصرع 280 شخصا وإصابة آلاف آخرين.
من مواليد هذا اليوم..
1800 – تشارلز جوديير.. عالم كيمياء ومخترع أمريكي.
1808 – أندرو جونسون رئيس الولايات المتحدة السابع عشر.
1910 – رونالد كوس اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1991.
من وفيات هذا اليوم..
1170 – القديس توماس بيكيت أسقف كانتربيري.
1924 – كارل شبيتلر.. أديب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1919.
1986 – هارولد ماكميلان رئيس وزراء المملكة المتحدة.
أعياد ومناسبات..
يوم القديس توماس بيكيت.