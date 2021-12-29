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28 وفاة و809 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مصر

2021-12-29

القاهرة-سانا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 28 حالة وفاة و809 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل لغاية الآن إلى 383003 إصابات وإجمالي الوفيات إلى 21667 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 711 متعافياً من الإصابة بالفيروس من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 318456 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 31 حالة وفاة و851 إصابة بفيروس كورونا.

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