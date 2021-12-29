وفاة أكثر من 5 ملايين و429 ألف شخص في العالم بفيروس كورونا

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 5 ملايين و429 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 283057540 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5429669 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 251721274 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 841591 حالة وفاة من أصل 54083116 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 480320 حالة وفاة من أصل 34808067 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 618705 حالات وفاة من أصل 22254706 إصابات.

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