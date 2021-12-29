حزب البعث في اليمن: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية انتهاك للقوانين الدولية

صنعاء-سانا

أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي في اليمن بشدة العمل العدواني الإسرائيلي الجبان باستهداف ساحة الحاويات في الميناء التجاري لمدينة اللاذقية.

وأكدت القيادة القطرية في بيان أصدرته اليوم أن هذا العمل العدواني تصرف همجي وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية معبرة عن تضامنها مع سورية قيادة وجيشاً وشعباً في مواجهة مثل هذه الاعتداءات الغاشمة.

ولفت البيان إلى تزامن هذا العدوان الإسرائيلي مع العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والذي استهدف المطار والأحياء المدنية الأهلة بالسكان وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من اليمنيين الأبرياء وتضرر مساكن وممتلكاتهم.