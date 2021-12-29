موسكو: لا نعتزم العودة لسياسة الستار الحديدي مع الغرب

موسكو-سانا

أعلنت روسيا رفضها العودة إلى “الستار الحديدي” في علاقاتها مع الغرب.

ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح لقناة بيلاروس الليلة اعتزام روسيا العودة إلى سياسة “الستار الحديدي” في علاقاتها مع الغرب رداً على سؤال في هذا الشأن مضيفة أنه من غير الواضح ماذا سيبني الغربيون.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين مع تأكيدها عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت في الـ17 من الشهر الجاري مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخراً.