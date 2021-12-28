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وقفة في جنين تنديداً باحتجاز الاحتلال جثامين الشهداء الفلسطينيين

2021-12-28

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة جنين بالضفة الغربية مساء اليوم وقفة احتجاجية تنديداً باستمرار الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وفي هذا السياق طالب ذوو الشهداء وممثلو القوى الفلسطينية والمشاركون في الوقفة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لاستعادة جثامين الشهداء التي يحتجزها وتسليمها إلى ذويهم لدفنهم وذلك وفق ما أوردت وكالة وفا.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

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