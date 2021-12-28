اختتام بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية

السويداء-سانا

اختتمت بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة في صالة نادي مدد بمشاركة 37 لاعباً ولاعبة مثلوا مختلف أندية المحافظة.

وفاز بالمراكز الأولى للبطولة لفئة تحت 20 عاماً للذكور هشام دنون ولفئة تحت 18 عاماً للذكور حازم الحاج وللإناث سوار نصر ولفئة تحت 16عاماً للذكور تيم الشوفي وللإناث سلمى خضر ولفئة تحت 14 عاماً للذكور حمزة نصر وللإناث حنين أبو راس.

وأشار رئيس اللجنة المهندس رفعت خضر في تصريح لـ سانا إلى أن البطولة تأتي تحضيراً لبطولة الجمهورية لانتقاء المنتخب الوطني للمشاركة بالبطولة العربية في العراق مبيناً أنها أقيمت على مدار يومين وذلك بطريقة الدوري السويسري من خمس جولات لفئة تحت 14 عاماً للذكور والإناث وفئة تحت 16 عاماً للذكور وبطريقة الدوري الكامل لباقي الفئات وأفرزت مواهب تبشر بمستقبل واعد باللعبة.