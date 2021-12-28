من لقاء مورك مع الساحل في دوري الدرجة الأولى

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المؤتمر العام للأحزاب العربية: الإجراءات الصهيونية في الجولان باطلة
2021-12-28
السفير حداد: إعادة إعمار سورية تستوجب دوراً فاعلاً لأبنائها في الخارج
2021-12-28
باحث تشيكي: الغرب يزعم مكافحة الإرهاب فيما يقتل المدنيين بسورية
2021-12-28
لافرنتييف: يجب إعادة النظر في التوجهات غير البناءة تجاه سورية
2021-12-27
المقداد ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في سورية والعالم وتعميق التعاون المشترك
2021-12-27
كاردينال النمسا يدعو للصلاة من أجل السلام في سورية
2021-12-27
لافرنتييف: الدول الضامنة لأستانا تعمل على زيادة فعالية مكافحة الإرهاب في سورية
2021-12-27
محليات
زيادة 20 ألف ليرة على التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي
2021-12-28
مجلس الوزراء يمنح وزارة الكهرباء سلفة مالية 10 مليارات ليرة لمصلحة صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة
2021-12-28
2021-12-28
إخماد حريق ضمن مكتب تجاري مقابل قيادة الشرطة بدمشق
2021-12-28
خمسة آلاف مزارع مستفيد من منحة البذار والسماد بدرعا
2021-12-28
القبض على 6 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات وترويج العملات المزورة
2021-12-28
الحرارة حول معدلاتها وتحذير من الصقيع والضباب في المناطق الجبلية والداخلية
2021-12-28
رياضة
اختتام بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية
2021-12-28
مورك يتعادل مع الساحل في دوري الدرجة الأولى
2021-12-28
ميداليات متنوعة لسورية في افتتاح البطولة العربية للأثقال
2021-12-28
مانشستر يونايتد يتعادل مع نيوكاسل يونايتد
2021-12-28
مبابي يتوج بجائزة (جلوب سوكر دبي) لأفضل لاعب في العالم لعام 2021
2021-12-27
تشيلسي يفوز على أستون فيلا
2021-12-27
مانشستر سيتي يعزز صدارته للدوري الإنكليزي
2021-12-26
اقتصاد
200 خبير وفني من الدول العربية يناقشون تطوير بحوث وزراعة القمح
2021-12-28
المركزي يطلب من المستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى المرافئ السورية ولم يتم تخليصها مراجعة فروعه
2021-12-28
مبيعات بردى تتجاوز 1.9 مليار ليرة خلال 2021
2021-12-28
تجارة إيران الخارجية تتخطى الـ 72 مليار دولار خلال تسعة أشهر
2021-12-28
السماح للصناعيين باستيراد مادة الكحول الطبي
2021-12-27
تسويق 5 آلاف طن من الخضار الشتوية في أسواق الحسكة
2021-12-27
السورية للتجارة بالسويداء تطرح نحو 3 أطنان من اللحوم في صالة المدينة
2021-12-27
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الشريط الأخباري
المئات من أبناء دير الزور ينضمون إلى التسوية الشاملة
زيادة 20 ألف ليرة على التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي
احتجاجات ضد ممارسات ميليشيا (قسد) في حي الزهور بمدينة الحسكة
مجلس الوزراء يمنح وزارة الكهرباء سلفة مالية 10 مليارات ليرة لمصلحة صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة
إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية التجاري- فيديو
ميداليات متنوعة لسورية في افتتاح البطولة العربية للأثقال
السفير حداد: إعادة إعمار سورية تستوجب دوراً فاعلاً لأبنائها في الخارج
الحرارة حول معدلاتها وتحذير من الصقيع والضباب في المناطق الجبلية والداخلية
وزارة الإعلام ونقابة الفنانين تنعيان الفنان السوري محمد الشماط
من لقاء مورك مع الساحل في دوري الدرجة الأولى
2021-12-28
تصوير: ابراهيم عجاج
مورك مع الساحل
2021-12-28
manhal
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