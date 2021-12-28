229 طالباً لاختبار القبول بدرجة ماجستير التأهيل والتخصص في جامعة البعث

حمص-سانا

تقدم اليوم 229 طالباً وطالبة لاختبار القبول الكتابي الخاص بماجستير التأهيل والتخصص في المعهد العالي للغات لعام 2021-2022 بجامعة البعث في حمص.

وفي تصريحات لمراسلة سانا أوضح رئيس جامعة البعث الدكتور عبدالباسط الخطيب أن الامتحان يحدد قدرات الطالب ومعلوماته العلمية والدراسية في مجال اللغة لافتاً إلى أنه تم تجهيز جميع القاعات والمدرجات وكل ما يتعلق بالاختبار مع اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية كافة.

وأشار عميد المعهد العالي للغات الدكتور موريس العمر إلى أن المعهد وضع على موقعه الإلكتروني كل التعليمات الواجب على المتقدم اتباعها مبيناً أن عدد المتقدمين من الطلاب للغة العربية بلغ 103 وللغة الإنكليزية 101 وللغة الفرنسية 25 طالباً حيث تضمن الامتحان أسئلة لاختبار مهارات الطلاب في القواعد والكتابة والمقدرة اللغوية وطرائق التدريس وسبراً لحصيلة ما تعلموه خلال مرحلة الإجازة الجامعية الأولى.

ويعد النجاح في هذا الاختبار شرطاً أساسياً للقبول في مفاضلة ماجستير التأهيل والتخصص.

مثال جمول

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