توزيع مساعدات غذائية لأهالي منطقة تل براك وريفها

الحسكة-سانا

باشر فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة توزيع مساعدات غذائية للأهالي في منطقة تل براك وريفها.

وبين رئيس فرع الهلال علي منصور في تصريح لمراسل سانا أن الفرع باشر بعمليات التوزيع في مركز شتو وسط مدينة الحسكة والتي تشمل العائلات المحتاجة وفق أولوية تتضمن الأرامل اللواتي لديهن أطفال قصر والعائلات التي لديها شخص مصاب بمرض مزمن وعائلات الأشخاص ذوي الإعاقة عبر توزيع سلال غذائية منوعة لهم لمساعدتهم والتخفيف عنهم من آثار الظروف المعيشية الحالية.

وكان فرع الهلال الأحمر العربي السوري وزع مطلع الشهر الماضي مساعدات غذائية لأهالي منطقة تل براك ومحيطها.