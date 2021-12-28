بالصور.. شلال وادي سعار في الجولان السوري المحتل

الثلاثاء / 28 / 12 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
السفير حداد: إعادة إعمار سورية تستوجب دوراً فاعلاً لأبنائها في الخارج
2021-12-28
باحث تشيكي: الغرب يزعم مكافحة الإرهاب فيما يقتل المدنيين بسورية
2021-12-28
لافرنتييف: يجب إعادة النظر في التوجهات غير البناءة تجاه سورية
2021-12-27
المقداد ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في سورية والعالم وتعميق التعاون المشترك
2021-12-27
كاردينال النمسا يدعو للصلاة من أجل السلام في سورية
2021-12-27
لافرنتييف: الدول الضامنة لأستانا تعمل على زيادة فعالية مكافحة الإرهاب في سورية
2021-12-27
مادورو: واثقون من انتصار سورية على الإرهاب وداعميه وتحرير كامل ترابها منه
2021-12-26
محليات
زيادة بقيمة 20 ألف ليرة على التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي
2021-12-28
2021-12-28
إخماد حريق ضمن مكتب تجاري مقابل قيادة الشرطة بدمشق
2021-12-28
خمسة آلاف مزارع مستفيد من منحة البذار والسماد بدرعا
2021-12-28
القبض على 6 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات وترويج العملات المزورة
2021-12-28
الحرارة حول معدلاتها وتحذير من الصقيع والضباب في المناطق الجبلية والداخلية
2021-12-28
المقداد: حق سورية في الجولان المحتل راسخ ولا يخضع للتفاوض أو التنازل
2021-12-27
رياضة
ميداليات متنوعة لسورية في افتتاح البطولة العربية للأثقال
2021-12-28
مانشستر يونايتد يتعادل مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنكليزي
2021-12-28
مبابي يتوج بجائزة (جلوب سوكر دبي) لأفضل لاعب في العالم لعام 2021
2021-12-27
تشيلسي يفوز على أستون فيلا في الدوري الإنكليزي
2021-12-27
مانشستر سيتي يفوز على ليستر سيتي ويعزز صدارته في الدوري الإنكليزي
2021-12-26
تشرين يفوز على الثورة حامل اللقب في دوري كرة السلة للسيدات
2021-12-26
منتخب غينيا يفتقد لاعبين في نهائيات كأس الأمم الإفريقية
2021-12-26
اقتصاد
تجارة إيران الخارجية تتخطى الـ 72 مليار دولار خلال تسعة أشهر
2021-12-28
السماح للصناعيين باستيراد مادة الكحول الطبي
2021-12-27
تسويق 5 آلاف طن من الخضار الشتوية في أسواق الحسكة
2021-12-27
السورية للتجارة بالسويداء تطرح نحو 3 أطنان من اللحوم في صالة المدينة
2021-12-27
استقرار أسعار الذهب
2021-12-27
توزيع منحة بذار قمح تشمل 445 مستفيداً بالسويداء
2021-12-26
أمانة جمارك نصيب: أكثر من 5300 شاحنة صادرات مرّت منذ نهاية أيلول
2021-12-26
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية التجاري
زيادة بقيمة 20 ألف ليرة على التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي
احتجاجات ضد ممارسات ميليشيا (قسد) في حي الزهور بمدينة الحسكة
السفير حداد: إعادة إعمار سورية تستوجب دوراً فاعلاً لأبنائها في الخارج
تواصل عمليات التسوية في مركز الميادين بريف دير الزور
ميداليات متنوعة لسورية في افتتاح البطولة العربية للأثقال
الحرارة حول معدلاتها وتحذير من الصقيع والضباب في المناطق الجبلية والداخلية
وزارة الإعلام ونقابة الفنانين تنعيان الفنان السوري محمد الشماط
بالصور.. شلال وادي سعار في الجولان السوري المحتل
2021-12-28
تصوير: عطا فرحات
الجولان السوري المحتل
شلال سعار
2021-12-28
Rem
سابق
وقفة في طولكرم دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال
التالي
توزيع مساعدات غذائية لأهالي منطقة تل براك وريفها
انظر ايضاً
نهر بانياس في الجولان السوري المحتل (صور)
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved