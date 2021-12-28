وقفة في طولكرم دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لوكالة وفا أكد المشاركون في الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم على ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من قبل سلطات الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد بحقهم.

ووجه المشاركون رسالة دعم للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 135 يوماً والذي أصبحت حياته في خطر شديد ويتهدده الموت في أي لحظة مشددين على ضرورة التدخل العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج عنه وإنقاذ حياته.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

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