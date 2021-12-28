نحو 22 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

موسكو-سانا

سجلت السلطات الصحية في روسيا الاتحادية 21922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من ضمنها 1802 إصابة جديدة في العاصمة موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الروسية الخاصة بمكافحة وباء كوفيد19 في تقريرها اليوم أنه تم أيضا تسجيل 935 حالة وفاة فيما تماثل للشفاء 43961 شخصا في عموم روسيا خلال الساعات الماضية.

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ تفشي الوباء وصل إلى 10437152 إصابة توفي من بينها 306090 حالة وتماثل للشفاء 9337447 شخصاً.

وسجلت روسيا أمس 23210 إصابات و937 حالة وفاة بكورونا.

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