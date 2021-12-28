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محادثات روسية أمريكية حول الضمانات الأمنية الشهر المقبل

2021-12-28

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم أنه من المقرر عقد محادثات روسية أمريكية حول الضمانات الأمنية في الـ 10 من كانون الثاني المقبل في جنيف.

وقال ريابكوف لوكالة تاس إن “المشاورات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة والتي نأمل بأن تتطور إلى مفاوضات حول مسودة الاتفاقيات ستعقد في العاشر من كانون الثاني المقبل في جنيف”.

وكان متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال لوكالة فرانس برس في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستعقد محادثات مع روسيا في العاشر من الشهر المقبل في إطار الحوار الأمني الاستراتيجي بين الجانبين.

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