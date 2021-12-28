ماليزيا ترفع حظر السفر عن 8 دول أفريقية

كوالالمبور-سانا

رفعت ماليزيا اليوم حظر السفر عن ثماني دول في جنوب القارة الأفريقية كانت أول من ظهر فيها المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين قوله للصحفيين إن البلدان الثمانية التي تشمل جنوب أفريقيا وزيمبابوي وموزامبيق ومالاوي ستظل في قائمة البلدان عالية الخطورة إذ ستفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين منها عند الوصول.

وشددت ماليزيا في تشرين الثاني الماضي مثل العديد من البلدان الأخرى القيود على السفر بعد إعلان جنوب أفريقيا عن متحور جديد لفيروس كورونا أطلق عليه اسم أوميكرون.

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