SCS-NET

ماليزيا ترفع حظر السفر عن 8 دول أفريقية

2021-12-28

كوالالمبور-سانا

رفعت ماليزيا اليوم حظر السفر عن ثماني دول في جنوب القارة الأفريقية كانت أول من ظهر فيها المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين قوله للصحفيين إن البلدان الثمانية التي تشمل جنوب أفريقيا وزيمبابوي وموزامبيق ومالاوي ستظل في قائمة البلدان عالية الخطورة إذ ستفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين منها عند الوصول.

وشددت ماليزيا في تشرين الثاني الماضي مثل العديد من البلدان الأخرى القيود على السفر بعد إعلان جنوب أفريقيا عن متحور جديد لفيروس كورونا أطلق عليه اسم أوميكرون.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved