مراسل سانا: صوت الانفجار الذي سمع في دمشق ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مزارع العبّ بمنطقة دوما بريف دمشق

الثلاثاء / 28 / 12 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
باحث تشيكي: الغرب يزعم مكافحة الإرهاب فيما يقتل المدنيين بسورية
2021-12-28
لافرنتييف: يجب إعادة النظر في التوجهات غير البناءة تجاه سورية
2021-12-27
المقداد ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في سورية والعالم وتعميق التعاون المشترك
2021-12-27
كاردينال النمسا يدعو للصلاة من أجل السلام في سورية
2021-12-27
لافرنتييف: الدول الضامنة لأستانا تعمل على زيادة فعالية مكافحة الإرهاب في سورية
2021-12-27
مادورو: واثقون من انتصار سورية على الإرهاب وداعميه وتحرير كامل ترابها منه
2021-12-26
(صنع في سورية) للبيع المباشر على أرض معرض بغداد الدولي
2021-12-26
محليات
انقطاع التيار الكهربائي عن الحسكة نتيجة عطل فني
2021-12-27
حزب البعث: ممارسات الكيان الصهيوني في الجولان انتهاك للقانون الدولي
2021-12-27
القبض على عصابة سرقة في طرطوس
2021-12-27
2021-12-27
إدارة المرور: بعض طرق محافظة حماة سالكة بصعوبة بسبب الضباب والجليد
2021-12-27
2021-12-27
بدعم من (جريح الوطن).. أكثر من 248 جريحاً ينفذون مشاريع اقتصادية خلال 2021
2021-12-27
رياضة
مانشستر يونايتد يتعادل مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنكليزي
2021-12-28
مبابي يتوج بجائزة (جلوب سوكر دبي) لأفضل لاعب في العالم لعام 2021
2021-12-27
تشيلسي يفوز على أستون فيلا في الدوري الإنكليزي
2021-12-27
مانشستر سيتي يفوز على ليستر سيتي ويعزز صدارته في الدوري الإنكليزي
2021-12-26
تشرين يفوز على الثورة حامل اللقب في دوري كرة السلة للسيدات
2021-12-26
منتخب غينيا يفتقد لاعبين في نهائيات كأس الأمم الإفريقية
2021-12-26
الكندي راونيتش ينسحب من بطولة أستراليا للتنس بسبب الإصابة
2021-12-25
اقتصاد
السماح للصناعيين باستيراد مادة الكحول الطبي
2021-12-27
تسويق 5 آلاف طن من الخضار الشتوية في أسواق الحسكة
2021-12-27
السورية للتجارة بالسويداء تطرح نحو 3 أطنان من اللحوم في صالة المدينة
2021-12-27
استقرار أسعار الذهب
2021-12-27
توزيع منحة بذار قمح تشمل 445 مستفيداً بالسويداء
2021-12-26
أمانة جمارك نصيب: أكثر من 5300 شاحنة صادرات مرّت منذ نهاية أيلول
2021-12-26
(صنع في سورية) للبيع المباشر على أرض معرض بغداد الدولي
2021-12-26
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مراسل سانا: صوت الانفجار الذي سمع في دمشق ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مزارع العبّ بمنطقة دوما بريف دمشق
2021-12-28
2021-12-28
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