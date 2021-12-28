باحث تشيكي: الغرب يزعم مكافحة الإرهاب فيما يقتل المدنيين بسورية

براغ-سانا

أكد رئيس مركز الشرق الأوسط في جامعة ميتروبوليت التشيكية برشيتسلاف توريتشيك أن الغرب يزعم مكافحته للإرهاب فيما يقوم خلال عملياته بقتل المدنيين في سورية الأمر الذي يشكل جريمة حرب.

وقال توريتشيك في حديث للإذاعة التشيكية إنه “وفق مختلف المؤشرات حدثت في سورية جرائم حرب من قبل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة باسم مكافحة الإرهاب.. والأمر المفجع أن الرأي العام العالمي لم يعرف بهذه المعلومات إلا الآن” لافتاً إلى أن “الكثيرين في الدول الغربية يتفاجؤون بشكل مستمر من أين تنبع الكراهية في الشرق الأوسط ضد الغرب لأنهم أساساً لا يعرفون حقيقة ما يجري هناك من جرائم تحت ذرائع واهية كمكافحة الإرهاب وغيرها”.

وأشار توريتشيك إلى أن “المسؤولين الغربيين الذين يرتكبون جرائم حرب في سورية لن يعاقبوا كما حدث في الكثير من الجرائم التي ارتكبت في العراق وغيره من دول المنطقة وتم التغاضي عنها مع أن ما جرى كان في الكثير من الأحيان أعمالاً همجية”.

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