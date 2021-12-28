مانشستر يونايتد يتعادل مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

افتتح نيوكاسل يونايتد التسجيل عن طريق لاعبه آلان سانت ماكسيمين في الدقيقة السابعة ليدرك مانشستر يونايتد التعادل عن طريق لاعبه ادينسون كافاني في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة ليحل في المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بينما حل نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

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