28 كانون الأول 1882- الإنكليز ينفون الزعيم المصري أحمد عرابي إلى جزيرة سرنديب

دمشق-سانا
1836 – تأسيس جنوب أستراليا وأديليد.
1882 – الإنكليز ينفون الزعيم المصري أحمد عرابي إلى جزيرة سرنديب.
1903 – افتتاح المتحف الإسلامي في القاهرة.
1908 – زلزال في مدينة مسينة من جزيرة صقلية يحصد 75000 نسمة.
1912 – ظهور الترام لأول مرة في شوارع سان فرانسيسكو.
1948-اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي.
1999 – انتخاب الرئيس التركمانستاني صابر مراد نيازوف رئيساً مدى الحياة.
2007 – البرلمان النيبالي يلغي الحكم الملكي ويعلن نيبال جمهورية ديمقراطية.
2013 – الحكومة الصينية تخفف من قانون سياسة الطفل الواحد وتسمح بإنجاب طفل ثان لزوجين أحدهما كان الإبن الوحيد لأسرته.
من مواليد هذا اليوم
1522 – مارغريت هابسبورغ، حاكمة هولندا.
1856 – وودرو ويلسون، رئيس الولايات المتحدة الثامن والعشرون حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1919.
1944 – كاري موليس، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1993.
من وفيات هذا اليوم
1663 – فرانشيسكو ماريا جريمالدي، عالم رياضيات وفيزياء إيطالي.
1947 – الملك فيكتور عمانويل الثالث، ملك مملكة إيطاليا.
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