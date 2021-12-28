28 كانون الأول 1882- الإنكليز ينفون الزعيم المصري أحمد عرابي إلى جزيرة سرنديب

دمشق-سانا

1836 – تأسيس جنوب أستراليا وأديليد.

1882 – الإنكليز ينفون الزعيم المصري أحمد عرابي إلى جزيرة سرنديب.

1903 – افتتاح المتحف الإسلامي في القاهرة.

1908 – زلزال في مدينة مسينة من جزيرة صقلية يحصد 75000 نسمة.

1912 – ظهور الترام لأول مرة في شوارع سان فرانسيسكو.

1948-اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي.

1999 – انتخاب الرئيس التركمانستاني صابر مراد نيازوف رئيساً مدى الحياة.

2007 – البرلمان النيبالي يلغي الحكم الملكي ويعلن نيبال جمهورية ديمقراطية.

2013 – الحكومة الصينية تخفف من قانون سياسة الطفل الواحد وتسمح بإنجاب طفل ثان لزوجين أحدهما كان الإبن الوحيد لأسرته.

من مواليد هذا اليوم

1522 – مارغريت هابسبورغ، حاكمة هولندا.

1856 – وودرو ويلسون، رئيس الولايات المتحدة الثامن والعشرون حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1919.

1944 – كاري موليس، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1993.

من وفيات هذا اليوم

1663 – فرانشيسكو ماريا جريمالدي، عالم رياضيات وفيزياء إيطالي.

1947 – الملك فيكتور عمانويل الثالث، ملك مملكة إيطاليا.

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