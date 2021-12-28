فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من 5 ملايين و420 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 5 ملايين و420 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 281315087 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5420779 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 250771144 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 838123 حالة وفاة من أصل 53357090 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 480018 حالة وفاة من أصل 34799241 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 618534 حالة وفاة من أصل 22246276 إصابة.