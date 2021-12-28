ليالي المقامات.. أمسية غنائية من الطرب الحلبي على مسرح دار الكتب الوطنية

حلب-سانا

احتضن مسرح دار الكتب الوطنية في حلب اليوم حفلاً فنياً بعنوان “ليالي المقامات” تضمن تقديم عدد من الأغاني والموشحات والقدود الحلبية تبارى في تقديمها نخبة من مطربي التراث في الشهباء.

الحفل الذي اقيم بالتعاون بين مديرية الثقافة ونقابة الفنانين ومحافظة حلب أشرف عليه المايسترو عبد الحليم حريري في تقليد سنوي تشهده المدينة للاحتفاء بتراثها الغنائي.

وتحدث محمد حجازي مدير دار الكتب الوطنية في تصريح لمراسلة سانا عن برنامج ليالي المقامات الذي يقام على شكل سلسلة من الحلقات المتتابعة بهدف تثقيف الحضور من حيث تناول مقام واحد في كل أمسية فنية والإشارة خلال جلسة حوارية مرافقة إلى اسم المقام وسلمه ودرجته الموسيقية الأمر الذي يعزز لدى الحضور الثقافة الموسيقية وينمي الذائقة الفنية.

وأوضح الفنان عبد الحليم حريري رئيس فرع نقابة الفنانين في حلب أن الاحتفالية التي تضمنت تقديم أغان من مقام البياتي تسهم بتكريس ثقافة الاستماع لدى الجمهور والتعرف على أنواع المقامات من خلال تقديم الأغاني بدلاً من المحاضرات التلقينية.

ومن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب أشارت ذكرى حجار إلى أهمية هذه الفعاليات الثقافية والفنية ولاسيما أن أهالي حلب ذواقون للفن مبينة أهمية تقديم المعلومات حول المقامات الموسيقية للجمهور ما يسهم في إغناء الحراك الفني الثقافي.

بدوره لفت جابر الساجور مدير الثقافة بحلب إلى أهمية استعادة التراث ضمن هذه الاحتفالات الفنية بغرض الحفاظ عليه ولاسيما القدود الحلبية التي نعتز ونفتخر بها.

وعبر عدد من الحضور عن أهمية هذه الاحتفالات التي تغني الذائقة الفنية وتسهم في التعرف على الموسيقا العربية.

زينب شحود