عون يجدد دعوته الأطراف اللبنانية لحوار وطني عاجل

بيروت- سانا

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دعوته جميع الأطراف اللبنانية إلى حوار وطني عاجل يفضي إلى الانتقال إلى دولة مدنية ومحاسبة الفاسدين.

وقال عون في كلمة متلفزة اليوم إن لبنان بحاجة إلى حوار وطني عاجل والتفاهم على ثلاث مسائل والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات وهي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية البلاد إضافة إلى خطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة مشيراً إلى ضرورة أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس.

ودعا عون إلى توقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة وإلى ضرب المجلس الدستوري متسائلاً بأي شرع أو منطق أو دستور يتم تعطيل مجلس الوزراء ويطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكل خلافاً ميثاقياً.

وقال عون “على الحكومة أن تعمل وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة وليس المساهمة في تعطيلها فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها” مجدداً التأكيد على أن الدولة تبنى باحترام القوانين وليس بتجاوز السلطة أو بهيمنة سلطة على سلطة أخرى.

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