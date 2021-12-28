إصابة يمنيين بغارات لطيران العدوان على تعز وصعدة واستمرار الخروقات بالحديدة

صنعاء-سانا

أصيب 11 يمنياً في غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي بمحافظتي تعز وصعدة واستمرار الخروقات على الحديدة اليمنية.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن الغارات أدت إلى إصابة سبعة مدنيين جراء استهداف طيران العدوان سيارتهم التي تحمل مواد غذائية بغارتين في قرية الذنبة بمديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وأضاف المصدر كما أصيب مديراً مكتبي الصحة والزراعة بمديرية مقبنة واثنان آخران بغارتين لطيران العدوان استهدفتا سيارتهما أمام مستشفى النصر بمنطقة سقم في المديرية ذاتها.

كما شن طيران العدوان غارتين على الحي الليبي في عصر بمديرية معين بأمانة العاصمة ما أدى إلى أضرار متفاوتة في منازل المدنيين وحالة فزع في أوساط الأهالي في حين أصيب مدني نتيجة قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت 92 خرقاً خلال 24 ساعة الأخيرة من بينها محاولة تسلل في مديرية حيس وغارة لطيران العدوان على المديرية نفسها وثلاث هجمات بطائرات تجسسية وقصف مدفعي وبمختلف الأسلحة.

وأوضح أن طيران العدوان شن 16 غارة على البلق بمديرية الوادي وثماني غارات على مديريتي الجوبة وصرواح بمحافظة مأرب وغارتين على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.