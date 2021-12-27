المقداد: سورية حققت إنجازات كبيرة في الحرب على الإرهاب

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن سورية صمدت وقاومت وحققت إنجازات كبيرة في الحرب على الإرهاب لكن التنظيمات الإرهابية لا تزال تنتشر على أجزاء من أراضيها ولهذا فإن الحرب على الإرهاب متواصلة حتى القضاء عليه بشكل نهائي.

وأوضح المقداد في مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية الليلة أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ما زال ينتشر في شمال غرب سورية بدعم من النظام التركي وتنظيم “داعش” في الشمال الشرقي بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي لافتاً إلى أن تركيا تحتل أجزاء من الأراضي السورية وتقوم بتتريكها وتحمي المجموعات الإرهابية في انتهاك لتفاهمات أستانا ومؤكداً أن سورية ستحرر هذه الأراضي سواء إدلب أو المناطق الشمالية على الحدود السورية التركية.

وبين المقداد أن الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” المدعومة منه يواصلان سرقة ثروات سورية في منطقة الجزيرة من نفط وقمح وقطن وأن هذه الثروات ملك للشعب السوري مشدداً على أن ممارسات هذه الميليشيا الانفصالية مرفوضة وأن سورية لا يمكن أن تقبل بفصل ولو ذرة تراب عن أرضها وعليهم عدم المراهنة على واشنطن فهذه الأرض الغالية لكل السوريين.

وأشار المقداد إلى أن ميليشيا “قسد” تحتجز نحو 60 ألف شخص في مخيم الهول بدعم أمريكي وتسرق المساعدات المقدمة لهم وتبتز الدول التي لديها إرهابيون في المخيم مالياً مقابل استعادتهم موضحاً أن معظم الموجودين في المخيمات غير سوريين أرسلهم أعداء سورية لاستهداف شعبها ويجب إغلاق هذه المخيمات بشكل نهائي وعلى الدول الأوروبية استعادة إرهابييها وعائلاتهم.

ولفت المقداد إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية على الشعب السوري غير شرعية وهدفها تحقيق أجندات هذه الدول مبيناً أنه عندما فشل أعداء سورية بتحقيق أهدافهم عن طريق الإرهاب والقتل لجؤوا إلى عرقلة الحل السياسي لأن لا مصلحة لهم في استقرار الأوضاع فيها.

وشدد المقداد على أن سورية ترفض تسييس الغرب موضوع المساعدات الإنسانية التي يجب أن تصل إلى مستحقيها دون تمييز مع ضمان عدم وصولها إلى الإرهابيين مؤكداً أن الدولة السورية هي الأحرص على مواطنيها وتقوم بإيصال المساعدات الإنسانية ولقاحات كورونا إلى كل المناطق لكن الغرب يتلاعب بالمساعدات ويجعلها أداة في الحرب على سورية.

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