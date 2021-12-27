توزيع مدافئ وسلات صحية على 255 أسرة في حلفايا

حماة-سانا

وزع مجلس مدينة حلفايا في محافظة حماة بالتعاون مع شركة الرافدين الزراعية مساعدات لنحو 255 أسرة من ذوي الشهداء وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة.

وبين نائب رئيس مجلس مدينة حلفايا أيمن صيادي لمراسل سانا أن المجلس وزع 200 سلة صحية ومنظفات على الأسر الفقيرة والمحتاجة من أبناء المدينة القاطنين فيها مشيراً إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر على تحسين الواقع الخدمي في المدينة.

من جهته أوضح ممثل شركة الرافدين الزراعية المهندس حسام قطميش أن الشركة وضمن مبادرات الخير التي تقوم بها المؤسسات العامة والأهلية وزعت 50 مدفأة منزلية لأسر الشهداء ومصابي الحرب إضافة إلى 5 كراسي للعجزة بهدف تخفيف العبء المادي عن المواطنين في الظروف الحالية لافتاً إلى أن الشركة سبق أن وزعت الأسمدة مجاناً على عدد من الفلاحين بمختلف مناطق المحافظة.

حضر التوزيع محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس محمد أشرف باشوري وفعاليات رسمية وأهلية.