أهالي الزيارة بريف حلب يؤكدون رفضهم الاحتلال التركي وإرهابييه

حلب-سانا

أكد أهالي قرية الزيارة بريف حلب الشمالي خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم رفضهم الاحتلال التركي وتواجده اللاشرعي على الأراضي السورية منددين بالممارسات الوحشية التي يرتكبها مرتزقته بحق المواطنين.

ورفع المحتشدون الأعلام الوطنية واللافتات المطالبة بخروج المحتل التركي من جميع الأراضي السورية والتصدي لممارساته الإجرامية لترويع سكانها الأمنين.

وعبر عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لمراسل سانا عن اعتزازهم وفخرهم بالجيش العربي السوري والبطولات التي يسطرها في التصدي لأي عدوان خارجي والذود عن تراب الوطن.

وأعرب الأهالي عن تمسكهم بمنازلهم وقراهم والاستعداد للتضحية لحمايتها ومنع أي محتل تركي عثماني من تدنيسها أو سرقة ونهب خيراتها مؤكدين دعمهم المطلق لوحدة الأراضي السورية.

قصي رزوق