محافظة القدس تدين هدم الاحتلال للمنازل والمنشآت الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا

أدانت محافظة القدس بأشد العبارات عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت المحافظة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا إلى أن غالبية التقارير الفلسطينية والدولية تجمع على أن الاحتلال صعد من عمليات هدم المنازل والمنشآت في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ومنها التقرير الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” في فلسطين والذي أكد أن عدد الفلسطينيين الذين هجروا نتيجة هدم منازلهم ارتفع بنسبة 28 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إضافة إلى الارتفاع الحاد في عدد المنشآت التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها بنسبة 96 بالمئة خدمة لمخططاته الاستيطانية التوسعية.

ولفتت المحافظة إلى أن قوات الاحتلال قامت اليوم بهدم أربعة منازل ومنشأتين زراعيتين في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية و10 منشآت تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة ما سيشرد عشرات العائلات الفلسطينية ويزيد من معاناتها مطالبة المجتمع الدولي بالأخذ بالتقارير الدولية بهذا الخصوص واتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات رادعة بحق مسؤولي الاحتلال لوقف جرائمهم على الفور.

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