مبابي يتوج بجائزة (جلوب سوكر دبي) لأفضل لاعب في العالم لعام 2021

دبي-سانا

توج الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 المقدمة من جوائز دبي جلوب سوكر بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وحصد مبابي الجائزة متفوقاً على العديد من نجوم الساحرة المستديرة أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح وكريم بنزيما.

وتستضيف قبة الوصل في قلب إكسبو 2020 دبي الليلة النسخة الـ12 من جوائز دبي جلوب سوكر بحضور نخبة من نجوم كرة القدم العالمية ضيوف مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جائزة دبي جلوب سوكر والفائزين بهذه الجائزة الدولية المرموقة.

ويقدم مبابي موسماً رائعاً مع باريس سان جيرمان حيث سجل 10 أهداف بالدور الأول من الدوري الفرنسي علماً أن عقده مع فريقه ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدده حتى الآن.