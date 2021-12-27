الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وتحذير من تشكل الصقيع والضباب

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً في الليل محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في المناطق الجبلية وأغلب المناطق الداخلية.

الرياح متقلبة إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..