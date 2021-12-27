بوتين: الوضع على الحدود الطاجيكية الأفغانية يثير القلق

سان بطرسبورغ-سانا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلق بلاده إزاء الوضع على الحدود الطاجيكية الأفغانية مشيراً إلى تزويد طاجيكستان بمعدات عسكرية من أجل تعزيز الحدود وضمان الأمن.

وقال بوتين خلال لقائه اليوم الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان: “طاجيكستان أحد حلفائنا المخلصين ونحن نطور علاقاتنا في جميع الاتجاهات بما في ذلك ما يتعلق بمسائل الأمن” مؤكداً أن الوضع الراهن على الحدود مع أفغانستان يدعو للقلق.

وأضاف: “وفقاً لاتفاقياتنا تم توفير الإمدادات اللازمة من الأسلحة والمعدات من أجل تعزيز القوات المسلحة الطاجيكية حتى تتمكن من التصدي بفعالية لأي تهديدات خارجية.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول وباقي البلاد في الخامس عشر من آب الماضي 2021 مع إعلان الإدارة الأمريكية سحب قواتها بعد عشرين عاماً من التدخل العسكري الذي أدى إلى الفوضى وعدم الاستقرار في أفغانستان.

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