الحضور والغياب في المسرح السوري المعاصر.. كتاب صادر عن اتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

نصوص مسرحية مختارة من أعمال الأديب عبد الفتاح رواس قلعه جي كانت محور الكتاب الصادر حديثاً عن اتحاد الكتاب العرب تحت عنوان “الحضور والغياب في المسرح السوري المعاصر”.

الكتاب الذي أعده إيمان تونسي ومحمد إبراهيم العبدلله وصباح الأنباري يذهب إلى قراءة مواضيع وأحداث خمس مسرحيات للأديب قلعه جي هي (طفل زائد عن الحاجة، على الرصيف، الجد الأكبر، طرد بريدي، كفر سلام) عبر ثلاث دراسات أكدت إصرار الإنسان في سورية على الحياة والبقاء على الرغم من ظروف الحياة والعدوان الإرهابي عليها من بعض الجهات.

واعتمد الكتاب هذه المسرحيات كنماذج للدراسة لقراءة ما في كتابات قلعه جي من أحداث ومواضيع وشخصيات يقدمها ضمن منحى تجريبي أو تسجيلي رغم أنه ينحو بأعماله دائما باتجاه الكوميديا السوداء ليفتح باستمرار نافذة على المستقبل والجديد.

رئيس اتحاد الكتاب الدكتور محمد الحوراني الذي قدم للكتاب أشار إلى أن المسرح هو التجسيد الحقيقي لجميع أنواع الفنون والآداب كما أنه الفن الثلاثي الأبعاد وهو تلك الحلقة البصرية المباشرة التي يشترك فيها الجمهور من خلال انطباعاته مؤكداً ضرورة إيلائه المزيد من الاهتمام به وخاصة في مجال الأطفال لأنهم أكثر تفاعلاً مع الأحداث بمدركاتهم المحدودة وهم يتميزون بمخيلة لا محدودة.

كما صدر مع الكتاب مجلة الموقف الأدبي بعددين شملا المسرح بين الأمس واليوم وحفلاً بمقالات ودراسات تناولت هموم الخشبة والظواهر المتصلة بها وأعلامها في عصرنا الحالي كتبها الأدباء فلك حصريه وعبد الفتاح قلعه رواس جي وفرحان بلبل ومحمد أبو معتوق وجوان جان وهيثم الخواجا ومصطفى صمودي وأحمد بوبس ومحمد الخفري والدكتور حمدي موصللي وميرنا أوغلانيان ومنير خلف.

وعن المسرح وجدت رئيسة تحرير مجلة الموقف الأدبي فلك حصرية أن هذا الفن يكشف كل الوجوه المتناقضة ويحمل الضدين الخير والشر وسواهما ما دفع بالمجلة إلى تخصيص عددين يحتفيان بأبي الفنون ويركزان على التقاط بعض الجوانب الخاصة لعدد من المسرحيين البارزين.

محمد خالد الخضر

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