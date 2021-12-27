حفل موسيقي لكورال جمعية دير عطية في ضيافة كنيسة الصليب المقدس

دمشق-سانا

فقرات فنية وموسيقية وراقصة قدمها أطفال وشباب كورال فرقة جمعية دير عطية الخيرية خلال احتفالها السنوي الذي احتضنته كنيسة الصليب المقدس في دمشق.

وأدى 30 طفلاً من الكورال برنامجاً منوعاً قدموا فيه أغاني من وحي عيد الميلاد وأخرى من الذاكرة أعيد احياؤها.

كندا خوري المسؤولة عن تنظيم الاحتفال أوضحت في تصريح لـ سانا أن الجمعية التي تأسست عام 1945 تعمل على استقطاب الأطفال واليافعين وتدريبهم على مدار العام بإشراف مدربين مختصين للمشاركة في الاحتفالات التي تقام في الأعياد والمناسبات لتجمع أبناء دير عطية الذين لم تمنعهم سنوات الحرب الطوال من إحياء طقوس الفرح والألفة فيما بينهم.

المدربة والمايسترو رهف السيد اعتبرت أن أطفال الكورال يرسمون بأصواتهم العذبة صورة المحبة والسلام لسورية وصغارها الذين يصدرون للعالم فنهم ومواهبهم الخلاقة ويتركون بصماتهم المبدعة في الموسيقا والغناء وغيرها.

عازفا القانون والكمان نور وجورج أيوب وعازفة الإيقاع مجد فروج الذين جمعهم حب الموسيقا تمنوا أن يساهموا بنشر البهجة والفرح من خلال عزفهم وإسعاد الأطفال.

وأشارت جانيت كلدرة وهي أم أحد الأطفال المشاركين إلى أن هذا الاحتفال بات طقساً سنوياً لأعضاء جمعية دير عطية يتبادلون فيه المعايدات بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة بأجواء تزينها أصوات وضحكات الصغار وهم يستقبلون العام الميلادي الجديد.

أماني فروج

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