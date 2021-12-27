المحكمة الاتحادية العراقية تصدق على نتائج الانتخابات البرلمانية

بغداد- سانا

صدقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج انتخابات مجلس النواب التي أجريت في الـ10 من تشرين الأول الماضي.

وردت المحكمة خلال جلستها التي عقدت اليوم دعوى إلغاء نتائج الانتخابات التي تقدمت بها بعض القوى السياسية العراقية.

ويفتح هذا القرار المجال أمام البرلمان الجديد للانعقاد خلال الأسبوعين المقبلين وانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يتم اختيار رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

بالتوازي تظاهر مئات العراقيين احتجاجاً على نتائج الانتخابات قرب بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد مطالبين المحكمة بقبول الطعون في نتائج الانتخابات فيما شهدت أغلب شوارع بغداد إغلاقاً للجسور وانتشاراً للقوات الامنية.