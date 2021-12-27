الثلوج تعرقل حركة السير والطيران في اليابان

طوكيو-سانا

تسبب التساقط الكثيف للثلوج بعرقلة حركة السير وإلغاء رحلات جوية وتعطيل حركة القطارات في وسط اليابان وغربها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو قوله اليوم إن “هناك حاجة لزيادة الحذر واليقظة” لافتاً إلى عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار جراء سوء الأحوال الجوية ومتوقعاً أن يزداد تساقط الثلوج حتى يوم غد وخصوصاً من جهة بحر اليابان في وقت شهدت بعض المناطق معدلات قياسية لهطول الأمطار.

وأوضح أن حركة المرور توقفت على طريق سريع رئيسي في مقاطعة شيغا المتاخمة لمدينة كيوتو بسبب تعطل حركة المركبات.

وأفادت وكالة أنباء جيجي بإلغاء 50 رحلة إضافية اليوم بعد إلغاء نحو 130 رحلة جوية داخلية أمس بسبب تساقط الثلوج.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency