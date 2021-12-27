زراعة 2000 غرسة حراجية على طريق حمص – دمشق

حمص-سانا

بمناسبة عيد الشجرة نفذت مديرية زراعة حمص اليوم حملة تشجير على طريق حمص – دمشق بزراعة 2000 غرسة حراجية من مختلف الأصناف على مساحة 30 دونماً.

وقال المهندس يونس حمدان مدير الزراعة إنه تمت زراعة ألفي غرسة حراجية من أنواع السرو والصنوبر والازدرخت عند عقدة كفرعايا على طريق حمص دمشق وذلك بهدف توسيع الغطاء النباتي لأهميته البيئية والاقتصادية.

وأضاف حمدان إنه تمت حتى الآن زراعة 20 هكتارا ضمن خطة التحريج الحالية التي تشمل زراعة 140 هكتاراً بمختلف الأصناف الحراجية منها 60 هكتاراً مساحات جديدة والباقي ترقيع وتجديد المساحات المتضررة من الحرائق والتعديات.

من جهته أكد المهندس فرج المحمود رئيس دائرة الحراج في المديرية أن الغراس المعدة للبيع والتوزيع هذا العام تبلغ 815 ألف غرسة من مختلف الأنواع منها مدور من السنوات الماضية بينما يتم توزيع الغراس على المؤسسات الحكومية مجاناً.

وتبلغ مساحة الغابات الطبيعية والاصطناعية في محافظة حمص 51 ألف هكتار.

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