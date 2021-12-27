تنفيذ عدة مبادرات مجتمعية في درعا

درعا-سانا

أطلق مجلس مدينة درعا مبادرات مجتمعية متنوعة ضمن مشروع (خدلك نفس) الخاص بأعمال إعادة تأهيل حديقة المطار وسط مدينة درعا.

المبادرات تنوعت بين ثقافية باطلاق مكتبة ضمن الحديقة بعنوان (كتابي وكتابك) وأخرى فنية عبر فعالية (حكمتك تهمني) التي تعرض لوحات صنعتها سيدات يقطن في حي المطار والاحياء المجاورة.

المشرفة على أعمال إعادة تأهيل حديقة المطار من مجلس مدينة درعا سناء المسالمة ذكرت في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المكتبة تضم مجموعة من الكتب والروايات والقصص مؤكدة أن الهدف تفعيل الجانب الثقافي وإعادة الناس إلى الكتاب بدلاً من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت إن مجلس المدينة حاول من خلال فعالية (حكمتك تهمني) تدعيم العلاقات بين النساء القاطنات في الحي واشغالهن في أمور من شأنها تعزيز حالة التماسك المجتمعي.

ويتضمن مشروع إعادة تأهيل حديقة المطار المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجهيز مسرح مع جلسات وصب الممرات ووضع الكراسي المعدنية وصيانة السور والرصيف والبحرة وما حولها وأعمال تنظيف وزراعة وتشذيب الأشجار الموجودة إضافة إلى أعمال تجميل وتلوين للاستفادة منها في نشاطات مسرحية وملتقيات فنية ونحتية.

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