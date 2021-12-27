(لمة وطن)… مهرجان ثقافي منوع في جديدة الوادي

ريف دمشق-سانا

تضمن المهرجان الثقافي المنوع الذي أقامه المركز الثقافي في جديدة الوادي بعنوان (لمة وطن) أغاني ومشاهد مسرحية لأطفال من مختلف الأعمار استوحت مضامينها من قضايا الوطن والتراث.

المهرجان الذي أقيم بالتعاون مع بلدية جديدة الوادي ونادي البعث الثقافي في صالة الفاليشيب وأشرف عليه المخرج محمد نصر الله غنت خلاله فرقة كورال السومرية لمعهد صولفيج عددا من الأغاني الوطنية والطربية والتراثية بأصوات متميزة وتقنية عالية بإشراف قائد الفرقة علي علي.

وقدم الطفل جبران نصر الله عرضاً مسرحياً استعرض فيه أسماء عدد من شهداء سورية وأثار عاطفة الحضور الوجدانية خلال حديثه عنهم.

كما أدى عدد من الأطفال والفتيان أغنيات بشكل إفرادي وقرؤوا نصوصا شعرية في سياق المعاني الوطنية.

وبدوره ألقى الشاعر محمد خالد الخضر قصيدة بعنوان (لمة وطن) بين فيها أهمية التلاحم الوطني والوقوف بوجه الإرهاب والتصدي للمؤامرات قال فيها..

“يا لمة الوطن الغالي لقد خطرت

روحي إليكم وأنتم كل ما فيها اليوم سورية جاءت تؤملني

أرى أمامي الندى أسمى معانيها”.

وفي تصريح لـ سانا ذكر المخرج نصر الله أن الغاية من تنظيم المهرجان إفساح المجال للأطفال الموهوبين إظهار قدراتهم أمام الجمهور والتعبير عن مشاعرهم تجاه وطنهم وقضاياه من خلال قراءتهم لنصوص أدبية وأدائهم لأغنيات وعروض مسرحية عبرت كلها عن هدف وطني واحد.

وفي ختام المهرجان الذي حضره عدد من المثقفين والإعلاميين كرمت مجموعة (لمة وطن) أمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في جديدة الوادي خالد يوسف ومدير معهد صولفيج وسام محفوض لدورهما في انجاح المهرجان.

شذى حمود

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