27 كانون الأول 1945- إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

دمشق-سانا
1875/صدور العدد الأول من جريدة الأهرام المصرية.
1945/تقسيم كوريا إلى شطرين ديمقراطي وجنوبي.
1945/إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
1949/إعلان استقلال إندونيسيا عن هولندا.
1958/مصر والاتحاد السوفييتي يوقعان اتفاقا خاصا حول بناء المرحلة الأولى من السد العالي.
1978/الملك خوان كارلوس الأول يصدق على الدستور الإسباني الديمقراطي وذلك بعد إقراره في استفتاء قومي.
1978/رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري رابح بيطاط يتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة بعد وفاة الرئيس هواري بومدين.
1991/روسيا تتولى المقعد الدائم الخامس في الأمم المتحدة كوريث للاتحاد السوفييتي لتصبح إحدى الدول الخمس التي لها حق النقض /الفيتو/.
2001/الولايات المتحدة والصين تبدأان صفحة جديدة من العلاقات التجارية.
2007/اغتيال بنازير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة.
من مواليد هذا اليوم..
1571/يوهانس كيبلر.. عالم فلك ورياضيات وفيزياء ألماني.
1654/ياكوب بيرنولي.. عالم فيزياء سويسري.
من وفيات هذا اليوم..
1972/ليستر بولز بيرسون رئيس وزراء كندا .. حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1957.
1978/هواري بومدين رئيس الجزائر الثاني.
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