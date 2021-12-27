27 كانون الأول 1945- إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

دمشق-سانا

1875/صدور العدد الأول من جريدة الأهرام المصرية.

1945/تقسيم كوريا إلى شطرين ديمقراطي وجنوبي.

1945/إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

1949/إعلان استقلال إندونيسيا عن هولندا.

1958/مصر والاتحاد السوفييتي يوقعان اتفاقا خاصا حول بناء المرحلة الأولى من السد العالي.

1978/الملك خوان كارلوس الأول يصدق على الدستور الإسباني الديمقراطي وذلك بعد إقراره في استفتاء قومي.

1978/رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري رابح بيطاط يتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة بعد وفاة الرئيس هواري بومدين.

1991/روسيا تتولى المقعد الدائم الخامس في الأمم المتحدة كوريث للاتحاد السوفييتي لتصبح إحدى الدول الخمس التي لها حق النقض /الفيتو/.

2001/الولايات المتحدة والصين تبدأان صفحة جديدة من العلاقات التجارية.

2007/اغتيال بنازير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة.

من مواليد هذا اليوم..

1571/يوهانس كيبلر.. عالم فلك ورياضيات وفيزياء ألماني.

1654/ياكوب بيرنولي.. عالم فيزياء سويسري.

من وفيات هذا اليوم..

1972/ليستر بولز بيرسون رئيس وزراء كندا .. حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1957.

1978/هواري بومدين رئيس الجزائر الثاني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency