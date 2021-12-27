تشيلسي يفوز على أستون فيلا في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز فريق تشيلسي على مضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف تشيلسي كل من جورجينيو هدفين في الدقيقتين 34 و93 من ركلتي جزاء وروميلو لوكاكو في الدقيقة 56 بينما أحرز لاعب تشيلسي ريس جيمس هدف أستون فيلا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 41 نقطة ليحل في المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بفارق 6 نقاط وراء المتصدر مانشستر سيتي في حين تجمد رصيد أستون فيلا عند 22 نقطة في المركز العاشر.

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