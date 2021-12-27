37 وفاة و823 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

القاهرة-سانا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 37 حالة وفاة و833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل لغاية الآن إلى 381343 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 21608 حالات.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 543 متعافياً من الإصابة بالفيروس من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 317199 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 25 حالة وفاة و 866 إصابة بفيروس كورونا.

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