فرنسا تسجل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والمكسيك 89 وفاة

باريس ومكسيكو سيتي-سانا

سجلت فرنسا 96 حالة وفاة وكذلك 27697 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفرنسية بلغ إجمالي الإصابات في البلاد تسعة ملايين و116068 إصابة في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 122642 حالة منذ بدء الجائحة.

وفي المكسيك سجلت وزارة الصحة 89 حالة وفاة و2916 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة المكسيكية أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ ثلاثة ملايين و950200 إصابة بينما وصلت اعداد الوفيات إلى 298759 حالة منذ بدء الجائحة.