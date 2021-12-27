مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض: إيران ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق نووي جيد بأسرع وقت ممكن

طهران-سانا

جدد مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي التأكيد على التزام بلاده بالتوصل إلى اتفاق جيد في أقصر وقت ممكن مشيرا إلى أن الفريق الإيراني ذاهب إلى فيينا بقوة وجاهزية وسيبقى هنالك طالما كان ذلك ضروريا.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن المصدر قوله في تصريح اليوم إن إيران ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق جيد في أقصر وقت ممكن لكنها لن تكون رهينة مهل وهمية مؤكدا أن هذه المهل لن تؤدي إلى تغيير الخطوط الحمراء لبلاده كونه لا توجد حالة طارئة في محادثات فيينا.

وأضاف المصدر مع الاتفاق على القضايا العامة في الجولة السابقة من المحادثات سيناقش المفاوضون مضمونها في الجولة المقبلة وإذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للتركيز على الحوار الموضوعي فبإمكاننا المضي قدما إلى الأمام لافتاً إلى أن التقدم الحاصل حول النصوص المتعلقة بالقضايا النووية في الجولة السابقة مؤشر إلى تفاعل إيران الجاد.

ودعا المصدر الأطراف الاخرى لإبداء حسن نيتها بما يتعلق بقضايا الحظر على طهران مؤكدا أن التقدم في الجولة القادمة يعتمد على نهج الجانب الآخر.

وحول مآخذ الجانب الإيراني على الفريق الفرنسي المشارك في المباحثات أكد المصدر أن بلاده لن تحكم الآن على الفريق الفرنسي وستنتظر لترى ما إذا كان سيلعب دورا هداما في الاتفاق أو لا في الجولة المقبلة من المباحثات.

الجدير بالذكر إن الجولة الثامنة من المباحثات حول رفع الحظر عن إيران ستنطلق غدا بين ممثلي إيران ومجموعة أربعة زائد واحد في العاصمة النمساوية فيينا.