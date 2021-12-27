خبير وسياسي أمريكي يدعو الإدارة الأمريكية لعدم تجاهل قدرات روسيا

واشنطن-سانا

دعا الخبير والسياسي الأمريكي أندرو لايثام الإدارة الأمريكية إلى عدم تجاهل قدرات روسيا ومكانتها الحقيقية على الساحة الدولية مشيراً إلى أن روسيا تعتبر قوة عظمى حقيقية وأنه حان الوقت للولايات المتحدة كي تعترف بهذه الحقيقة.

وأكد لايثام حسب مقال نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية اليوم أن روسيا من وجهة النظر الجيوسياسية “دولة عظمى تمتلك أدوات مهمة للقدرة القومية بل ورغبة في استخدام هذه الأدوات للتأثير على اتخاذ قرارات سياسية عبر العالم” لافتاً إلى أن أي استراتيجية أمريكية يجب أن تأخذ هذه الحقيقة الجلية بعين الاعتبار.

وأضاف الخبير أن موسكو أجرت تحديثاً جذرياً وقامت بتحسين قواتها النووية والتقليدية وحققت نتائج مذهلة ما أمكنها من استخدام وسائل القوة الناعمة والخشنة التي تمتلكها كأي قوة عظمى.