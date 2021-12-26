إنارة شجرة ميلاد في سلمية احتفالاً بأعياد الميلاد ورأس السنة

حماة-سانا

بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة أنارت الفعاليات الأهلية في مدينة سلمية بريف حماة الشرقي مساء اليوم شجرة ميلاد كبيرة في الساحة العامة بالمدينة.

وتم انشاء وتجهيز الشجرة التي بلغ ارتفاعها 9 أمتار وعرضها 4 أمتار بمبادرة من أهالي المدينة وزينت بالمصابيح والكرات واللون الأبيض الذي يدل على السلام والمحبة.

كما تضمنت احتفالية إنارة الشجرة إطلاق الألعاب النارية في سماء المدينة بحضور حشود جماهيرية.

وفي تصريحات لمراسل سانا قال خلدون سليمان إن احتفال اليوم هو فرحة عارمة يعيشها أهالي المدينة على أمل أن يكون العام المقبل أجمل وأن يحمل الخير لسورية وشعبها فيما وصفت آية وردة إنارة الشجرة وسط المدينة بالشيء الذي يبعث في نفوس الأهالي الأمل والأمان ويرسم على وجوههم الفرحة والبهجة فضلاً عن أنها مناسبة تجمع الأهالي والأقارب مشيرة إلى تجسيد شخصية بابا نويل الخيالية في الفعالية لترافق الأطفال في هذه الفرحة بالإضافة لشخصيات كرتونية شهيرة الأمر الذي أعطى سعادة إضافية للأطفال لأنها شخصيات محببة لديهم.