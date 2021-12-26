مانشستر سيتي يفوز على ليستر سيتي ويعزز صدارته في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

تغلب فريق مانشستر سيتي على ضيفه ليستر سيتي بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة عزز مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب فرق الدوري الانكليزي بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 22 نقطة في المركز العاشر.

وفاز فريق أرسنال على نوريتش سيتي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة ذاتها ليرتفع رصيد أرسنال إلى 35 نقطة في حين بقي نوريتش سيتي متزيلاً جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي برصيد 10 نقاط.

وفي مباراة أخرى تغلب ساوثهامبتون على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحل في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة بينما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 28 نقطة في المركز السادس.