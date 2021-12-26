النقل تحذر السائقين من الضباب على طريق دمشق حمص

دمشق- سانا

حذرت وزارة النقل السائقين من تشكل ضباب كثيف على الطرق الدولية وخاصة محور حمص حسياء دير عطية النبك معلولا القطيفة دمشق خلال ساعات الليل والفجر .

ونصحت الوزارة في بيان اليوم السائقين بضرورة توخي الحذر الشديد والانتباه خلال القيادة وتخفيف السرعة قدر الإمكان وترك مساحة تباعد أكبر بين السيارات واستخدام إضاءة الضباب وفتح النافذة قليلاً لأن الرؤية ستكون محدودة للبيئة المحيطة وتشغيل تدفئة السيارة لتحسين الرؤية وتجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة وعدم تتجاوز السيارات المجاورة.

كما نصحت الوزارة السائقين بالصبر والتركيز وعدم استخدام الهاتف المحمول وغيره من الأمور التي قد تقلل من الانتباه وعدم استخدام أضواء الخطر الرباعي أثناء السير والقيادة في المسارات البطيئة وعدم المغامرة بالسفر ليلاً إلا في الحالات الاضطرارية الشديدة جداً.

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