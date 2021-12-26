نظام أردوغان يفصل أكثر من 24 ألف عسكري منذ 2016

أنقرة-سانا

فصل النظام التركي 24256 عسكرياً من عمله منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تموز 2016.

ونقلت صحيفة زمان عن وزارة دفاع النظام التركي قولها إنه من إجمالي المفصولين تمت إقالة 9360 عسكرياً بموافقة وزير الدفاع خلوصي أكار.

وأوضحت أن من بين المفصولين تعسفياً 150 جنرالاً و10528 ضابطاً إضافة إلى 1185 عسكرياً مازالت عملية الفصل الإدارية مستمرة بحقهم.

وعقب محاولة الانقلاب تم فصل 130 ألفاً من الموظفين والعسكريين بتهمة الانتماء إلى منظمة المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن التي يحملها رجب طيب أردوغان مسؤولية محاولة الانقلاب.

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